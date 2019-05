Taxistas primero pagan la extorsión y después la comida

San Pedro Sula.

Todas las semanas, R. López debe obligadamente entregarles a los directivos de la empresa de taxis colectivos cerca de L300 y no debe pedir explicaciones “para evitar problemas”.

Si López y sus más de 30 compañeros quieren conservar la plaza como taxistas, no tienen otra opción que someterse a las leyes impuestas por la MS-13 y la 18 a través de sus directivos.

LEA: "Pepe" Lobo pide al vocero de la Maccih que presente pruebas de acusaciones

De los L300, una parte le corresponde a la MS, otra a la 18 y una tercera porción “es para pagarle a la Municipalidad el espacio del punto de taxis”, según le han contado.

“Nosotros ya aprendimos a vivir con la extorsión. Uno lo único que puede hacer es callarse para que no lo maten, ser obediente y trabajar más, fajarse, para ganar algo y poder comprar la comida de la familia”, dice.

Todos los puntos de taxis colectivos del centro pagan la extorsión a las dos maras. R. López, taxista

López comienza a trabajar a las 5:30 am y durante las primeras horas del día procura lograr la mayor cantidad de vueltas con la idea de “aprovechar el flujo de personas que entran a trabajar o estudiantes que van a clases temprano”.

“Para nosotros, los que manejamos colectivos, son importantes las primeras horas de la mañana y después de las cuatro de la tarde. Si no aprovechamos esos momentos, nos puede ir mal y no conseguir ni para la comida; pero sí tenemos que pensar en el pago de la extorsión”, dice.

Muchas veces -relata-, él y sus compañeros hacen los recorridos de la ruta y no logran recoger los ocho pasajeros (cuatro de ida y cuatro de regreso) que debe transportar la unidad para que alcance los L120 por cada vuelta.

“En un día doy entre 12 y 15 vueltas, unas veces el taxi va lleno, otras veces vacío. Nunca, nunca, en cinco años que tengo de trabajar como taxista, he logrado hacer L500 en un día”, dice.

Claves Las dos organizaciones criminales recaudan en un año alrededor de L6 millones de 12 puntos de taxis colectivos instalados entre primera y séptima calles del centro de San Pedro Sula.

En promedio cada punto de colectivos les paga L500,000 mensuales a la MS-13 y a la 18.

De los ingresos obtenidos, López, en primer lugar, debe pagar el combustible, guardar para acumular la extorsión semanal, y “en último lugar, si queda y no se arruina una llanta, llevar el dinero que sobra a la casa”.

“Hace unos meses estábamos muy preocupados. Una tercera pandilla, que le dicen los Chirizos, quería meterse a extorsionar. De entrada, todos tuvimos que reunir dinero y pagarles L80,000. Pero después no sé qué pasó y se retiraron. Creo que les dijeron que no teníamos capacidad para tres extorsiones”, dice.

López, quien vive en una colonia controlada por la MS-13, nunca le ha dado la extorsión a un pandillero en las manos y tampoco ha visto cuando los directivos entregan el pago a los delincuentes.

En su ambiente, entre compañeros, el tema de la extorsión no es abordado y quienes se atreven a comentar o a criticar “pueden tener problemas”.

“Yo tengo dos hijos y una esposa que me esperan en la casa. Estos temas no los tratamos, no sabemos si un compañero es parte de una mara. Hemos visto cómo a muchos taxistas de otros puntos los han matado por no pagar o por denunciar la extorsión”, ejemplifica.

En enero, al punto de taxis de la colonia Villa Olímpica, en la 4 calle, entre la 1 y 2 avenidas, llegaron dos criminales en una motocicleta y mataron a balazos a Fernando Dueñas (de 55 años), quien tenía 15 años de trabajar como taxista.

“Este año han matado a muchos taxistas aquí en San Pedro Sula y en Choloma. Yo no quiero ser una víctima más”, dice.