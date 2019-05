Si no se derogan los PCM no hay diálogo, asegura presidenta del Colegio Médico

San Pedro Sula, Honduras.



Suyapa Figueroa, presidenta del Colegio Médico de Honduras (CMH), afirmó este miércoles que el gremio que representa se mantiene firme con las asambleas informativas (paro de labores), hasta que sean derogados los decretos concernientes a los sectores Salud y Educación.



Los dirigentes de los sectores antes mencionados se han organizado y unido para exigir que sean derogados los decretos presidenciales PCM 026-2018, 027-2018 y 05-2019 y 08-2019.



"Hemos formado la Plataforma en Defensa de Salud y Educacion y la posición sigue siendo la misma: exigimos la derogatorioa de los decretos presidenciales en consejo de ministros PCM 026 y 027, asimismo el 05 y 08 que son las ratificaciones de los dos mismos decretos", manifestó la presidenta del CMH.

Además, Figuero dijo que "el diálogo se va a entablar posterior a que el Gobierno muestre compromiso de mejorar las cosas y eso pasa por la derogatoria". Agregó que los médicos están dispuestos a un dialogo "transparente, constructivo y de cara al pueblo, en donde no hayan cosas por debajo de la mesa. La posición es conduntente; si no se derogan (los PCM) no hay diálogo", aseguró.



Recordó que como Colegio Médico no tienen "nada que negociar", ya que sus exigencias se deben a que "somos garantes de un derecho a la salud y educación que en este momento se le han conculcado al pueblo".

Los médicos se mantienen en asambleas informativas.

Figuero dijo que hasta el momento el CMH no ha sido convocado al diálogo, y a su criterio se debe a la "posición firme que no vamos a aceptar otra cosa que no sea la derogación".



Indicó que esta postura la están cumpliendo en "mandato" de la asamblea, en la que se acordó no aceptar negociaciones.

-Siguen los paros-



La presidenta del Colegio Médico de Honduras afirmó que continuarán los paros de labores, por lo que la atención en los hospitales a nivel nacional seguirá de forma limitada.



Las áreas como consulta externa y cirugía selectiva son las que no están funcionando, no obstante las de emergencia sí están en actividades normales.



"Los pacientes que están hospitalizados no tienen por qué dársele de alta. Si alguien fue hospitalizado es porque necesita estar hospitalizado; al ciudadano que necesita la atención se la van a dar, así como la atención en las salas de emergencias", aseguró Figueroa.

Los maestros también se han unido y para mañana convocaron paros en varios departamentos del país.

Cabe mencionar que los centros de salud también se ven afectados por las asambleas informativas.



La doctora también aseguró que los pacientes que tenían cirugías o citas programadas y que se vean afectados por los paros, tendrán su reprogramación una vez haya una solución a las exigencias de los médicos



La presidenta del Colegio Médico dijo también que si solo se soluciona el problema a un sector (Salud o Educación), los paros continuarán, pues "son grandes derechos y uno tiene que ver con el otro. Estamos haciendo una plataforma, una unidad (con los maestros) que ha dado buenos resultados", aseguró.