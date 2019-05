Maestros se retiran de mesa de diálogo con el Gobierno

Tegucigalpa, Honduras.



Varios de los colegios magisteriales anunciaron su retiro de la mesa de diálogo con el Gobierno de Honduras, al tiempo que confirmaron que las asambleas informativas (paros laborales) continuarán.



Los dirigentes magisteriales tomaron la decisión este miércoles luego de que las autoridades de Educación no acudieron a la reunión que según ellos estaba programada para la 1:00 pm; sin embargo, el ministro Arnaldo Bueso dijo que la misma era hasta las 3:00 pm.



"A las 3:00 de la tarde vamos a estar sentados ahí, para llevar respuesta a las condiciones que hemos planteado", explicó el titular de Educación.

-Descontento-



Roberto Tróchez, dirigente del Colegio Profesional Superación Magisterial Hondureño (Colprosumah), manifestó que "como Colprosumah hemos decidido que si no estamos juntos (los colegios magisteriales), en la plataforma, no habrá diálogo".



Y agregó: "quién sacó a los profesores de la aulas de clases fue el Gobierno; nos retiramos de la mesa de diálogo con el ministro".



Ante la situación el Primer Colegio Profesional Hondureño de Maestros (Pricphma) emitió un comunicado informando que no sentará a dialogar con el Gobierno hasta que no se eliminen los decretos de reestructuración de los sistemas de Salud y Educación: los PCM 016-2011, 040-2012, 0827-2018 y 08-2019.



Por su parte, Jaime Rodríguez, expresidente del Colegio de Profesores de Educación Media de Honduras (Copemh), lamentó que "para defender la Salud y la Educación no debería ser necesario que los estudiantes vengan a protestar", ya que este miércoles varios estudiantes se sumaron a las movilizaciones que los maestros hicieron en San Pedro Sula, Tegucigalpa y otras ciudades del país.



De momento las asambleas informativas continuarán, pero no serán a nivel nacional. Hoy no hubo clases en los departamentos de Cortés, Santa Bárbara y Yoro, pero reanudarán sus actividades académicas mañana.



Los dirigentes magisteriales anunciaron que mañana no habrá clases en los departamentos de la zona centro del país.