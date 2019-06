Médicos y maestros chocan con la Policía en los bajos del Congreso Nacional

Tegucigalpa, Honduras.

Un grupo de médicos y maestros se enfrentó este miércoles a la Policía Nacional en Tegucigalpa, capital de Honduras, durante una protesta en donde se exige la derogación de los decretos ejecutivos que le dieron vida a las comisiones especiales de transformación en las secretarías de Salud y Educación.

El choque se dio en pleno centro de la capital, específicamente en los bajos del Congreso Nacional de Honduras.

En el lugar se reportaron personas heridas, entre ellos varios manifestantes y policías; además, hubo varios niños y personas mayores que resultaron intoxicados producto del gas lacrimógeno.

Un contingente de la Policía Nacional uso gases lacrimógenos contra los manifestantes cuando estos buscaban llegar al Congreso Nacional; los médicos y maestros, y también algunos estudiantes, lanzaron piedras a los uniformados.

El centro de la capital se llenó de humo tóxico y las calles quedaron atestadas de piedras.

Más temprano en Tegucigalpa, un nutrido grupo de docentes, médicos y estudiantes del sector público protestaban de forma pacífica bajo la consigna de oposición a una inminente supuesta privatización del sistema educativo.

Antecedentes

El Colegio Médico de Honduras (CMH) convocó el martes de la semana anterior a sus agremiados a asambleas informativas y ordenó suspender las consultas externas como una medida de presión al Congreso Nacional para que deroguen la ley que faculta a las comisiones de Salud y Educación.

Un sector del magisterio asistirá hoy a las mesas de diálogo con el Gobierno para buscar soluciones a la problemática de educación, pero advierten que, de no resolver sus exigencias, realizarán un paro indefinido a nivel nacional.



“Hemos estado pasivos por un período de 10 años con la excusa del diálogo, no obstante, solo hemos perdido muchos beneficios y ya no vamos a ceder más”, expresó Roberto Tróchez, presidente del Colegio Profesional Superación Magisterial Hondureño (Colprosumah).



“Si no llegamos a acuerdos, tenemos el llamado de la base de parar el sistema educativo a nivel nacional, además realizaremos otras acciones más beligerantes”, añadió el presidente del Colprosumah.