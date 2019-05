Maestros y médicos se toman el bulevar del este de San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras.

Un grupo de maestros y de médicos protestaron este miércoles en la ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortés, zona norte de Honduras.

Decenas de maestros de Cortés, Santa Bárbara y Yoro junto con algunos médicos y enfermeros se movilizaron hasta el peaje sampedrano que conecta con la ciudad de La Lima, Cortés.

Los profesionales marcharon desde la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (Upnfm) por la 33 calle hasta llegar al bulevar del este. El tráfico, en ambas trochas del bulevar fue paralizado.

Dato A esta protesta hay que sumarle la que se desarrolla en Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, capital de Honduras, también protagizada por los gremios de médicos y de docentes.

Los manifestantes se tomaron el bulevar del este de San Pedro Sula.

Antecedentes

El Colegio Médico de Honduras (CMH) convocó el martes de la semana anterior a sus agremiados a asambleas informativas y ordenó suspender las consultas externas como una medida de presión al Congreso Nacional para que deroguen la ley que faculta a las comisiones de Salud y Educación.

Un sector del magisterio asistirá hoy a las mesas de diálogo con el Gobierno para buscar soluciones a la problemática de educación, pero advierten que, de no resolver sus exigencias, realizarán un paro indefinido a nivel nacional.



“Hemos estado pasivos por un período de 10 años con la excusa del diálogo, no obstante, solo hemos perdido muchos beneficios y ya no vamos a ceder más”, expresó Roberto Tróchez, presidente del Colegio Profesional Superación Magisterial Hondureño (Colprosumah).



“Si no llegamos a acuerdos, tenemos el llamado de la base de parar el sistema educativo a nivel nacional, además realizaremos otras acciones más beligerantes”, añadió el presidente del Colprosumah.