Investigan segundo contenedor que supuestamente salió con droga de Honduras

Tegucigalpa, Honduras.



Un nuevo contenedor que salió de Honduras y que al parecer está contaminado con supuesta droga está siendo investigado por las autoridades policiales y la Dirección Adjunta de Rentas y Aduanas (DARA) así como otras instituciones.



Este sería el segundo contenedor en el que Honduras es mencionado y relacionado con drogas. La carga zarpó con destino a Puerto de Amberes (Antwerpen) Bélgica.Este hecho ocurre dos meses después de que un contenedor con café fue reportado con 644 kilos de cocaína a su llegada al puerto de Livorno, Italia.

Este es el comunicado que emitió la DARA.



COMUNICA:





1.La Autoridad Aduanera de Honduras inició una línea de investigación con otras autoridades gubernamentales a raiz de la información compartida por un exportador hondureño, quien informó haber sido contactado por el importador belga, para notificarle que aparentemente el contenedor proveniente de Honduras estaba contaminado con presunta droga.



2. Los rigurosos controles y estándares de seguridad que acreditan a Puerto Cortés como un Puerto Seguro, establecen que la embarcación MAX SCHULTE (No. OMI 9676711), que transportaba el contenedor de mercancías para exportación, zarpó este 25 de febrero de 2019 a las 3:33 de la tarde, NO presentando indicios de contaminación en su contenido.



3. Siguiendo los controles y estándares de seguridad que establece la Organización Mundial de Aduanas (OMA), la Iniciativa de Contenedor Seguro y el proyecto de Mega Puerto del Gobierno de los Estados Unidos de América, se autorizó el despacho aduanero de la embarcación hacia Bélgica como destino final.



4. La Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras deja constancia que la embarcación MAX SCHULTE (No. OMI 9676711), hizo escalas en los siguientes paises, Costa Rica, Panamá y Colombia, arribando el 8 de marzo de 2019 a las 12:48 meridiano al Puerto de Caucedo, República Dominicana, donde se realizó un transbordo de carga a una nueva embarcación, permaneciendo ahí una semana.



5. La nueva embarcación CARTAGENA EXPRESS (No. OMI 9777618) zarpó el 16 de marzo de 2019 a las 2:54 de la tarde con rumbo al Puerto de Amberes (Antwerpen) en Bélgica, hizo escalas en los siguientes países: Holanda, Gran Bretaña, Alemania, arribando el día 02 de abril de 2019 a las 1:24 de la madrugada en Puerto de Amberes.



6. Reiteramos que los controles que se manejan dentro de Puerto Cortés y en sistemas aduaneros nos acreditan como un Puerto Seguro, cumpliendo los estándares de seguridad y control de primer nivel.



7. La Iniciativa de Control de Contenedores (CCP siglas en inglés) de las Naciones Unidas, certifica la trazabilidad de la ruta que el contenedor realizó hasta a su destino final.



8. La Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras certifica que el cargamento de mercancía fue sometido a los controles aduaneros y revisiones no intrusivas de Rayos Gamma para verificar su contenido. Existe evidencia técnica y científica que el cargamento original NO presentó indicios de mercancías diferentes a la declaradas.



9. Las imágenes de escaneo confirman que las mismas son homogéneas y no presentan indicios de cuerpos extraños. De igual forma, se pudo constatar que el marchamo con que ingresó al depósito de la Operadora Portuaria Centroamericana (OPC), es el mismo con el que se embarcó y no presentaba indicios de adulteración.



10. Las autoridades de Aduanas se han contactado con las autoridades pertinentes en Bélgica para darle seguimiento a los acontecimientos encontrados el día de hoy 5 de abril de 2019.