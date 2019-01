Heide Fulton a migrantes hondureños: "No pierdan su tiempo y dinero"

Tegucigalpa, Honduras.

Estados Unidos pidió hoy de nuevo a los migrantes hondureños que "no pierdan su tiempo y dinero en un viaje destinado a fracasar", y advirtió sobre los riesgos de la ruta para llegar ilegalmente al país norteamericano.

La encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Honduras, Heide Fulton, dijo, en un mensaje en Twitter, que los riesgos de la migración irregular "son serios".

"No pierdan su tiempo y dinero en un viaje destinado a fracasar. El camino es largo y muy peligroso", subrayó la diplomática estadounidense.

Fulton también publicó en Twitter un video en el que señala que se encuentra en Agua Caliente, punto fronterizo entre Honduras y Guatemala.

"Al cruzar esta frontera, la ruta hacia el norte está llena de infortunios y peligros. Es fácil ser víctima de bandas criminales que buscan lucrarse de los migrantes vulnerables", indicó la diplomática en el video.

LEA: Cohep pide que junta interventora del IHSS rinda informe de cuentas

Añade que tanto los "coyotes" (traficantes de personas) como líderes de caravanas "mienten, tratan de convencerles a arriesgar todo para intentar entrar ilegalmente a EEUU".

Sin embargo, Estados Unidos "hace cumplir sus leyes migratorias y no podrán entrar de manera ilegal".

Señaló además que miles de hondureños que formaban parte de una caravana que pretendía llegar a Estados Unidos de manera irregular "regresaron arrepentidos" a Honduras y "tristes de haber tomado esta decisión".

"No se dejen engañar. No inviertan su tiempo y dinero en un viaje destinado a fracasar", insistió Fulton, quien pidió además a los hondureños que "no arriesguen sus vidas y las de sus hijos; no dividan a sus familias".

Destacó que la realidad en Honduras "es difícil para mucha gente", por lo que su país ha invertido "millones de dólares" para ayudar a los hondureños a mejorar su seguridad, su educación y oportunidades económicas.

La diplomática estadounidense dijo además que cree en "el futuro del pueblo hondureño".

"Tu país te necesita, sigamos trabajando juntos", reiteró EFE