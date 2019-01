Muere migrante ahogado en frontera de EEUU; presumen que es hondureño

Tijuana, EEUU.



Un migrante falleció tras intentar cruzar de Tijuana a Estados Unidos nadando en el mar. Hasta el momento se ha informado que la víctima es de nacionalidad hondureña.



Muchos migrantes, en su mayoría hondureños, permanecen aún en Tijuana esperando cruzar a Estados Unidos y cumplir su objetivo.



Hasta el momento se desconoce el nombre de la víctima, cuya edad oscila entre 20 y 25 años de edad.

La mochila del migrante fallecido quedó del lado mexicano; el cadáver, del lado estadounidense custodiado por la patrulla fronteriza.

LEA: Donald Trump amenaza a Honduras, Guatemala y El Salvador

El presidente Donald Trump amenazó ayer con cerrar "completamente" la frontera de Estados Unidos con México, a menos que el Congreso apruebe fondos para construir un muro entre ambos países, en medio de una pugna presupuestaria que tiene parcialmente paralizado al gobierno estadounidense.



El bloqueo de numerosas oficinas del gobierno se extiende desde hace una semana, pero Trump defiende a capa y espada su proyecto de construir el muro frente a la oposición demócrata y este viernes aseguró que un cierre de la frontera con México beneficiaría al comercio.



"Nos veremos forzados a cerrar la frontera sur completamente si los demócratas obstruccionistas no nos dan el dinero para terminar el muro y cambian también las ridículas leyes migratorias", escribió Trump en su cuenta de Twitter.



La advertencia llega en momentos en que se espera que el cierre parcial de la administración federal se mantenga al menos hasta la próxima semana, pues los legisladores no han logrado un acuerdo en torno al insistente reclamo de Trump de incluir en el presupuesto 5.000 millones de dólares para financiar el muro fronterizo, un pilar de la campaña electoral que lo llevó al poder.



- Nuevas amenazas de cortar la ayuda -



Trump también cargó en Twitter contra los países del Triángulo Norte de Centroamérica, amenazándolos nuevamente con recortar los fondos de ayuda, si no frenan el flujo migratorio.



"Honduras, Guatemala y El Salvador no hacen nada por Estados Unidos, lo único que hacen es tomar nuestro dinero. Se dice que hay una nueva caravana que se está formando en Honduras y no están haciendo nada al respecto", dijo Trump, que durante la campaña para las elecciones de mitad de mandato criticó duramente a estos países.