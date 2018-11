Declaran emergencia y nombran comisión interventora en el Hospital Escuela

Tegucigalpa, Honduras.



El Poder Ejecutivo declaró ayer una emergencia y nombró una comisión interventora en el Hospital Escuela Universitario (HEU).



El anuncio fue hecho anoche por el presidente Juan Orlando Hernández durante una comparecencia de prensa. “Hoy (ayer) en Consejo de Ministros hemos tomado la determinación de declarar emergencia e intervenir el Hospital Escuela Universitario, no podemos permitir que continúe lo que está ocurriendo, que es una crisis hospitalaria que deteriora los servicios médicos y la calidad de vida del pueblo hondureño”, informó el presidente Hernández.



Anunció que la comisión interventora estará conformada por la doctora Suyapa Molina Martínez, el exmilitar Edilberto Ortiz Canales y Alba Consuelo Flores.



También, cuenta con el apoyo del Gobierno y la Comisión de Acompañamiento de Reforma al Sector Salud.



La intervención tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2019, con la posibilidad de prorrogar su período.



La comisión ejercerá todas las potestades de administración, dirección de todas las actividades y la representación legal del hospital. Además, queda facultada para solicitar la colaboración en veeduría, donaciones y colaboración a otras instituciones públicas y privadas de la comunidad nacional e internacional.



El decreto que le dio vida a la comisión contempla la asignación del financiamiento adicional necesario para su funcionamiento.



Antes de fin de año, los interventores deberán rendir su primer informe ante el Poder Ejecutivo que contenga una evaluación de la situación del hospital, sus recomendaciones y las soluciones inmediatas que estarán tomando.



“La misión es clara en cumplir los objetivos, entre ellos, reducir la mora quirúrgica, abastecer los medicamentos necesarios e insumos, ampliar la atención de la consulta externa, ampliar la jornada vespertina quirúrgica, mejorar la infraestructura”, manifestó el mandatario.



“Vamos a intervenir el Hospital Escuela con el fin de dotarlo de manera urgente, con los procesos de emergencia del caso, de todos los insumos y medicamentos para atender dignamente a los pacientes”.



Aclaró que la intervención no afecta de ninguna forma que el Hospital Escuela conserve su naturaleza como centro académico de docencia, investigación y aprendizaje. “La crisis en el Hospital Escuela no puede seguir”, reiteró.



Administración



Más temprano, las autoridades de la Unah renunciaron a la administración del Hospital Escuela. En reunión del Consejo Universitario, por unanimidad de votos, acordaron ceder la responsabilidad sobre el principal centro asistencial del país. Esa situación conllevaría a que vuelva a la Secretaría de Salud.