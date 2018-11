Consulta también abordará el tema de uniones gais

Tegucigalpa, Honduras

La consulta popular que se estaría impulsando desde el Congreso Nacional no solo debe abarcar asuntos políticos y electorales, sino también temas que han creado controversia.

El vicepresidente del Legislativo, Mario Noé Villafranca, consideró que en el plebiscito se le puede preguntar a la población si se debe o no permitir el aborto terapéutico y sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo.

“Si los militares puedan votar o no, el matrimonio del mismo sexo, son temas que por qué no preguntar; no se pueden excluir, hablemos de la pastilla del día después, aborto terapéutico y pena de muerte”, dijo.

Congresistas de las distintas fuerzas políticas coinciden en que para un futuro plebiscito efectuado en el país se deben plantear múltiples interrogantes y no una sola. Aunque esta temática ha sido punto de discusión en el diálogo político, las partes involucradas en este proceso no han acordado cómo y cuándo se llevará a cabo la consulta.

La regulación de la reelección presidencial sería la parte toral de este mecanismo de participación ciudadana, cuyo costo podría oscilar entre 800 a 1,000 millones de lempiras, según estimaciones.