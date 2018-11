Vocero de la Maccih presenta caso “Caja Chica del hermano”

Tegucigalpa, Honduras

Un nuevo acto de supuesta corrupción que implica a un hermano del expresidente Porfirio Lobo Sosa y a uno de sus principales colaboradores fue presentado ayer ante la justicia hondureña.

Dato Cerca de las 11:30 am de ayer, fiscales del equipo Ufeci- Maccih interpusieron el requerimiento contra Ramón Lobo y Wilfredo Cerrato.

Lo denominaron la Caja Chica del Hermano, que supone responsable a Ramón (Moncho) Lobo Sosa y al exsecretario de Administración y Gestión Financiera Presidencial Wilfredo Francisco Cerrato Durón, de la apropiación de L8.4 millones que serían destinados para sufragar gastos de seguridad de la Casa Presidencial entre 2010 y 2014.

El expediente fue presentado ayer por el equipo integrado de la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción (Ufecic) del Ministerio Público y la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (Maccih) ante la secretaría de la Corte Suprema de Justicia.

El caso fue presentado ante la Corte por la condición de alto funcionario del Estado de Wilfredo Cerrato Durón, quien funge como diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen) en representación del Partido Nacional.

Los magistrados del Poder Judicial deberán nombrar a un juez natural para que conozca este proceso judicial y determine si procede la orden de captura de los imputados.

Sobre Moncho Lobo (de 90 años) se conoce que es un terrateniente que vive en Trujillo, Colón.

Cerrato Durón fue un hombre de confianza del expresidente Lobo cuando este fungió como titular del Congreso Nacional de 2002 a 2006, y cuando desempeñó la Presidencia de la República (2010 y 2014).

A Moncho Lobo y Cerrato Durón (de 71) se les acusa de fraude y malversación de caudales públicos en perjuicio de la administración pública.

Fiscalía

Las investigaciones del equipo integrado MP-Maccih indican que los imputados crearon un entramado para desviar dinero público destinado a sufragar los gastos de seguridad de la Casa Presidencial cuando Porfirio Lobo era el mandatario.

La investigación de este caso se inició después que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Comisión Nacional de Banca y Seguros remitiera al MP-Maccih el 8 de enero de 2018 un Reporte de Operación Sospechosa que permitió descubrir la presunta corrupción.

En 2010, el señor Wilfredo Cerrato Durón abrió dos cuentas de cheques, una a nombre de Casa Presidencial/Administración, con el propósito de pagar planillas, y la otra a nombre de Casa Presidencial/Guardia de Honor Presidencial, con el propósito de cubrir gastos de seguridad, con un monto inicial de 40 millones de lempiras, indicó la Maccih en un comunicado.

Ramón Lobo Sosa recibía seguridad de la Guardia de Honor Presidencial y tenía asignados 11 elementos militares.

“Como resultado de la investigación se logró identificar que entre 2010 y 2014, Wilfredo Cerrato libró de la cuenta de cheques a nombre de Casa Presidencial/Administración por lo menos 12 cheques, y de la otra cuenta 72 cheques, todos a razón de cien mil lempiras cada uno”, establece el comunicado.

El vocero de la Maccih, Luiz Marrey Guimaraes, dijo que “la investigación está muy bien hecha. Estamos confiados en que es un caso sólido porque no hay explicación para la emisión de los cheques. Dinero que hace falta para el pueblo hondureño, salió de las cuentas públicas a una cuenta privada de manera criminosa”.

Ramón Lobo Sosa. Hermano del expresidente Lobo. Fue diputado en el período 2002-2006. Terrateniente del Aguán.

Testigos

Para desenredar esta supuesta trama de corrupción, los fiscales contaron con la ayuda de dos testigos protegidos que no son exfuncionarios o funcionarios públicos, aclaró Marrey.

“Tenemos los cheques, tenemos los testigos, una cosa es presentar el caso ante el Poder Judicial, otra cosa es trabajar para que el Poder Judicial haga las condenas, entonces no hay show alguno”, dijo el vocero de la Maccih.

De los 84 cheques, 42 fueron a favor de la persona identificada como testigo protegido Omega 1 y 42 cheques a favor de la persona identificada como testigo protegido Alpha 1, sumando un total 8.4 millones de lempiras.

“Ninguno de los dos beneficiarios Omega 1 y Alpha 1 mantuvo dentro del período investigado relación laboral, comercial o contractual con el Estado de Honduras, por lo que la emisión a su favor de esos cheques carece de respaldo legal”, señaló la Misión.

El encargado de la recolección mensual de los cheques era Ramon Lobo Sosa, quien posteriormente ordenaba a los beneficiarios de los mismos el respectivo endoso para luego depositarlos en su cuenta de cheques personal, acusa el comunicado de prensa.

“Esto fue un fraude claro, de pasar cheques para otras personas que no tenían que ver con esta situación, cheques que eran firmados por el propio Ramón Lobo para que otras personas los endosase, si esto no es crimen, no hay más crimen en este país”, señaló el vocero Marrey.

Al momento de ordenar el endoso de los cheques justificaba su emisión para gastos de alimentación y limpieza de la Guardia de Honor Presidencial que le prestaban seguridad por su condición de hermano de Pepe Lobo Sosa.

Sin embargo, el auditor jurídico militar de las Fuerzas Armadas informó a los fiscales que el responsable de la alimentación y vestuario es el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas y no Casa Presidencial.

En el caso de Ramón Lobo Sosa, el Estado Mayor Conjunto se encargaba de proporcionar al personal que le daba seguridad alimentación y alojamiento, y si necesitaba movilizarse a otro sector del país se le proporcionaban gastos de viáticos a través de la Administración General de Casa Presidencial, previa solicitud de la Guardia de Honor Presidencial.

El equipo Ufecic-Maccih no descarta emitir un requerimiento en contra de los bienes inmuebles de los acusados. “Será hecho en un procedimiento autónomo en acción de privación de dominio porque tienen que devolver el dinero”, anunció Marrey.