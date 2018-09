Estudiantes de Enfermería de la Unah-vs piden solución para realizar su trabajo social

San Pedro Sula, Honduras.



Estudiantes de la carrera de Enfermería de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula (Unah-vs) piden una pronta solución para realizar su trabajo social.



Con un plantón en el campus de la Unah-vs pidieron a la secretaría de Salud que renueve el convenio con la Universidad y así ellos iniciar su práctica.



En la protesta informaron que a nivel nacional son 187 estudiantes de Enfermería los que estan afectados, de ellos 39 son del Valle de Sula.



Pidieron a las autoridades de la casa de estudios y de Salud que les den una pronta solución, pues consideran que están perdiendo el tiempo mientras esperan por la renovación del convenio.



Los estudiantes en protesta son de último año de su carrera y planeaban empezar el trabajo social el pasado 18 de septiembre, no obstante, por que el convenio se venció y no lo han renovado, no han podido empezarlo.