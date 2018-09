Un oficial acusado de narco sigue con salario de la Policía

Didadpol todavía no arranca La Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales (Didadpol) todavía no arranca a pesar de que ya se cumplen un poco más de dos meses de que su director ejecutivo fue juramentado por el presidente Juan Orlando Hernández. El cargo recayó en el profesional del derecho Allan Argeñal Pinto, quien surgió de una propuesta formulada por los miembros de la Comisión de Depuración. De hecho, después de varios meses de haber entrado en funcionamiento, esta unidad especial que investiga la conducta de los policías, todavía no ha designado al subdirector. Una fuente del Gobierno dijo que hay mucha preocupación en los depuradores porque la Didadpol aún no emprende sus propias investigaciones de policías involucrados en actos ilícitos. La Didadpol es la entidad encargada de investigar todas las faltas cometidas de los miembros de la carrera policial y empleados de la Secretaría de Seguridad. Este organismo sustituye a la desaparecida Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP), la cual mediante un mandato “híbrido” realizaba pruebas de confianza e investigaba las faltas de elementos policiales; sin embargo, no tenía un mandato directo para tomar medidas disciplinarias sobre las mismas.