Zu Clemente: la evolución de una niña tímida a reina de belleza

SANPEDRO SULA. Honduras tiene la mirada puesta en la bella Zuheilyn Clemente, la reconocida modelo que representa a nuestro país en el certamen de belleza Miss Universo 2023.

La jovencita de 23 años es originaria de Tegucigalpa y desde los 17 años se ha desempeñado en diferentes medios de comunicación, así como en el ámbito del modelaje.

Ambas facetas la han ayudado a convertirse en la mujer que es hoy en día, llena de carisma, seguridad y elegancia. Pese a su éxito en las pantallas y actualmente como reina de belleza, Zu, como se le conoce, confesó en una entrevista que cuando era niña era muy insegura, ya que era bastante delgada y alta, siendo un motivo para que otros niños le hicieran “bullying”.

No obstante, eso no le quitó el entusiasmo de aprender nuevas cosas, le gustaba participar en diversas actividades escolares, tales como danza folklórica, coro musical, deportes, etc.