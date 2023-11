Billie Eilish se siente físicamente atraída por las mujeres

Hace unos meses, la estrella del pop Billie Eilish puso punto final a su relación con el líder de Neighbourhood, Jesse Rutherford, once años mayor que ella. Ahora que vuelve a estar soltera, Billie ha realizado una sorprendente declaración que quizá tenga como intención abrir sus horizontes en el plano romántico.

La cantante ha explicado que se siente atraída por personas de su mismo sexo, pero a menudo se siente demasiado abrumada por ellas como para dar el primer paso.

“Nunca he sentido que pudiera relacionarme muy bien con las chicas. Me gustan mucho. Me encantan como personas. Me atraen. Me atraen de verdad. Físicamente. Pero también me siento intimidada por su belleza y su presencia”, ha explicado en una nueva entrevista a Variety.

En realidad, Billie tiene una relación complicada con la feminidad debido a su propia carrera profesional. Ella saltó a la fama siendo una adolescente que rompía por completo con la imagen habitual de una estrella del pop, con su ropa ancha y su pelo verde. El problema es que al público, y a una parte de sus fans, les costó aceptar que estaba creciendo y explorando.

“Ser mujer es una guerra eterna. Especialmente ser una mujer joven en el ojo público. Es muy injusto. Resulta que soy joven y tengo toda una vida por delante, con muchas cosas por hacer”.

En consecuencia, acabó viviendo como si fuera una anciana de 70 años para comportarse como la adulta que se esperaba de ella, y ahora se ha dado cuenta de que no era bueno para ella.

“Creo que en algún momento de este último año me di cuenta. Me dije: ‘Tengo que encontrar cosas dentro de mí y de mi vida personal que no tengan nada que ver con el mundo exterior, ni con Internet ni con mi estatus´”.

NUEVO ÁLBUM<br /> En septiembre pasado, Billie Eilish anunció que su tercer disco de estudio ya está grabado y la fecha de estreno es inminente. Hace varias semanas, la cantante reveló durante un directo de Instagram que estaba trabajando en él.

Ahora se sabe que este álbum está terminado. Ella y su hermano Finneas lo han contado durante un concierto en el festival Music Midtown en Atlanta (Georgia), donde interrumpieron el show para sentarse a hablar con los asistentes y explicar que el proyecto era “muy bueno” y han adelantado que todavía no puede decir cuando saldrá, pero será “pronto”.

La intérprete de “Wish you were gay” ha dejado caer que no queda mucho para el lanzamiento porque “la próxima vez que vea a sus fans el disco ya habrá salido”.

En noviembre de 2022, Billie afirmó en una entrevista con Vanity Fair que había empezado a grabarlo: “Acabamos de empezar a hacer un álbum nuevo, lo que es realmente emocionante. Así que ahora tenemos días específicos en los que nos vemos, lo cual es realmente bueno porque, ya sabes, es algo que te atrapa enteramente”.