El tierno momento de Taylor Swift y Travis Kelce en Argentina

Posteriormente, la cantante y el atleta fueron vistos por los fanáticos a su salida del recinto, siempre tomados de mano y muy sonrientes.

Los videos de las muestras de afecto de Taylor y Travis se viralizaron en redes sociales como X, donde los fans, sobre todo de la cantante, han externado su apoyo al actual noviazgo de la famosa.

Taylor Swift cambia letra de canción en honor a Kelce

En el cierre del concierto, Taylor Swift sorprendió a su público con un sutil cambio en la lírica de su tema “Karma”, para hacerle mención a su novio, quien juega en el equipo de los Jefes de Kansas.

La estrella pop cambió el verso “Karma is the guy on the screen, coming straight home to me” (Karma es el chico de la pantalla, viniendo directo a casa por mi), a “Karma is the guy on the Chiefs, coming straight home to me” (Karma es el chico de los Jefes, viniendo directo a casa por mi), mientras señalaba en dirección a donde se ubicaba Kelce entre el público.