Wendy Guevara se prepara para su gira ‘Resulta y Resalta’ y da detalles del proyecto

“He hablado de que he ejercido la prositución, de que mi papá me maltrataba, y a quien amo y ya perdoné. ¿Ustedes creen que me importaría algo más?”.

“Siempre les he dicho que no soy cantante, ni la gran profesional, pero lo hago con mucho amor. Este 14 de septiembre va estar espectacular, Emilio Osorio, Trixie Star, y mi hermana Paolita Suarez nos vamos a divertir, eso sí”.

“No manas, Thalía me escribió, y me felicitó. Me dijo ‘vente para Nueva York y la pasamos increíble’. Por Dios, ¡uy sí quisiera! Pero no tengo visa y el coyote me sale muy caro. Pero sí me quiero ir. A ella, sí la quiero ir a ver; a Gloria Trevi también, que la quiero, la adoro, a ver a dónde nos vamos”.

Wendy platicó que este sábado conocerá a Angélica Vale en la obra Vaselina Timbiriche, ya que gracias a ella se llama Wendy, y que la invitará a su show a ver si tiene tiempo de visitarla.

Finalmente, reiteró que no tiene relación amorosa, y sí amistosa, con la estrella de Only Fans, Marlon Colmenarez.