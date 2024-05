“Cuando pase el temblor”: el video de Soda Stereo cumple 38 años

El 30 de abril de 1986 el Pucará de Tilcara se despertó casi desierto, no existía un mercado turístico tan marcado como el de hoy y, además, la provincia no se encontraba en temporada alta. El sol empezaba a asomarse por entre los cerros y el viento que corría era frío.

Cuando pase el temblor letra :

Yo caminaré entre las piedras

Hasta sentir el temblor

En mis piernas

A veces tengo temor, lo sé

A veces, vergüenza, oh-oh

Estoy sentado en un cráter desierto

Sigo aguardando el temblor

En mi cuerpo

Nadie me vio partir, lo sé

Nadie me espera, uoh-oh

Hay una grieta, en mi corazón

Un planeta con desilusión

Sé que te encontraré en esas ruinas

Ya no tendremos que hablar (Y hablar) del temblor

Te besaré en el templo, lo sé

Será un buen momento, oh-oh

Hay una grieta en mi corazón

Un planeta con desilusión... Oh, oh, oh, oh,...

Con información de www.notinor.com y www.rocksalta.com