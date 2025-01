Tiene 49 años, pero Drew Barrymore ‘no está preparada’ para otra relación

Drew Barrymore “no está preparada” para otra relación y sólo tiene citas “de vez en cuando”.

La actriz de 49 años convertida en presentadora de televisión ha estado casada tres veces -con Jeremy Thomas, Tom Green y Will Kopelman- y es madre de dos hijas con su tercer marido, pero se ha alejado de la escena de las citas desde su último divorcio en 2016 y ahora admite que no está enfocada en encontrar el amor nuevamente.

Así lo dijo a AARP The Magazine: “Salgo ocasionalmente, pero de ninguna manera estoy lista para abrir esa puerta... Mis hijas dicen que debería tener citas, pero también sé cómo me sentía cuando los hombres estaban cerca cuando era pequeña: no me parecía seguro, así que probablemente soy demasiado cautelosa por esas experiencias”.

Drew aseguró que se ha alejado de Hollywood para centrarse en su familia, y admitió que no se arrepiente de haber abandonado su carrera cinematográfica.

LEA: Un hijo de Billy Ray Cyrus le escribe para alertar de su estado: “No estás bien y se nota”

Dijo: “Estaba a punto de cumplir los 40 y no era una persona sana e independiente, no era la madre que soñaba ser. Ser otras personas no me ayudaba a saberlo en ese momento. Y las largas horas haciendo películas no eran invertidas en mis hijos. No iba a hacer eso”.

Y añadió sobre su separación de Kopelman: “La familia de mis sueños se estaba desmoronando y no sabía cómo poner un pie delante del otro. Había crecido muy rápido, pero en ese momento no sabía qué edad sentir, sólo sabía que mi vida era pesada, dolorosa y triste, y me senté en ella durante un tiempo. Al final, gracias a Dios, salí de ella. Tuve dos hijos y tuve que arreglármelas”.

Drew ya había hablado de su decisión de abandonar Hollywood en una entrevista concedida en 2023 a Los Angeles Times, en la que insistió en que aún no estaba preparada para volver.

Así lo dijo a la publicación: “Necesito ser yo misma. Me cuesta ser otra persona. Pero en este momento no me veo actuando. Sé que suena triste y despectivo, y odio cuando la gente dice: ‘Me retiro’ o ‘Ésta es mi despedida’. No quiero que suene así”.