Después de que se informara que la relación de tres años de la pareja conformada por Thom Evans y Nicole Scherzinger estaba en problemas, Thom acudió a Instagram Stories para insistir en que él y Nicole todavía están juntos.

’Vaya, esto es una noticia para nosotros, qué broma. Nos vemos para el Día de San Valentín, nena @nicolescherzinger’. Nicole publicó un mensaje idéntico etiquetando a Thom.

Nicole, la estrella del pop de 44 años, entabló una relación con el exjugador internacional de rugby, de 37 años, en enero de 2020 después de que Thom compitiera en ‘The X Factor: Celebrity’, en la banda de chicos Try Star con sus compañeros jugadores de rugby Ben Foden y Levi Davis, en 2019. Ella fue juez en el programa.

Hace solo unos días, se le pidió a Nicole que identificara a la celebridad que le gustaba e insistió en que la única persona famosa que le tenía ojos, era Thom. ’¡Cuando era niña era Jonathan Knight de New Kids On The Block! Ahora, es mi novio. Quiero decir, míralo’.

La pareja fue fotografiada por última vez juntos en una glamorosa foto de las redes sociales para celebrar el Año Nuevo. Sin embargo, Nicole expresó su preocupación por una separación a principios de esta semana, cuando compartió un video de sí misma corriendo por una playa de arena al atardecer, con la leyenda críptica: ‘Nuevo comienzo. Nuevos comienzos’.