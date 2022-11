Thalía e Itati Cantoral se encuentran y recrean escena de la telenovela “María la del Barrio”

Las actrices Thalía e Itati Cantoral se reunieron en Nueva York después de años sin verse y recrearon una de las escenas más recordadas de la telenovela en la cual ambas participaron “María la del barrio”.

Las famosas publicaron en redes sociales el divertido momento. Las mexicanas se reunieron en un restaurante cercano a la catedral de San Patricio en la Quinta Avenida de Nueva York.

Itati eligió vestirse con un suéter fino negro y una blazer de cuero del mismo color con botones dorados; mientras que Thalía optó por una camiseta verde oliva combinada con una parka de estilo militar con capucha ribeteada en pelo.

“Guapita dile a todas las Itatifans que les mandas un besito porque todas estaban esperando a que te viera”, dijo Cantoral, quien interpretaba a Soraya Montenegro en la telenovela.

“Yo les mando un beso”, respondió Thalía, en su Instagram “pero, qué creen en esta ocasión se van a invertir los papeles porque” y se lanzó a la garganta de su compatriota, a ahogarla como en la telenovela hace 27 años pero al revés.

“Aquí estoy con la mujer más guapa de todo Estados Unidos, aquí en New York”, expresó Cantoral. “Mi amor te quiero y te extrañaba yo tanto, ¡nada mas no me vayas a desgreñar!”, manifestó Thalía, para culminar la escena “Soraya” agarró del cabello a Thalía.