Jencarlos Canela lanza su sencillo “Vida”, una canción de un amor eterno

Aunque no reveló si su corazón tiene dueña, expresó que cuando una uno se enamora quiere estar con la otra persona “cuando ese amor llega a tu vida que hace sentir como que las 24 horas al día no son suficientes”.

“No puedo crecer que hace tres semanas se estrenó esta canción, llevo con esta canción mucho tiempo esperando el momento adecuado. A mí me encanta este tema, me encanta todas las cualidades que reúne esta canción, la sustancia de su letra, es una canción perfecta para dedicar”, dijo el cantante a LA PRENSA .

Sin embargo, el artista no dio detalles si la canción fue inspirada en alguien en especial, dijo que el tema se lo dedica a su madre. “Vida ay, que me sobre vida en tu compañía 100 años son un día vida. Ay, que te sobre vida para darte la mía 100 años son un día”, inicia el tema de Canela.

Agregó que le encanta el apoyo que la gente le está dando a su nueva canción. Contó que ha visto en distintas plataformas videos de amor con su canción de fondo y eso “me fascina”.

Canela exteriorizó que hay muchas personas en su vida que son su amor eterno “mucha gente me ha dicho que cuando escucho este tema pienso en el amor por mi mascota, el amor por mi hijo, pero gracias a Dios tengo mucha gente en mi vida que me hace sentir el amor eterno”.

El cantante aseguró que esta canción no tiene video porque es muy importante para él y ninguna propuesta le ha parecido “y la verdad no quiero darle a la gente solo un video por darle video. Si el video no me hace sentir tan especial como la canción no lo voy a sacar”.

