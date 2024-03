Taylor Swift no para de batir récords con la cinta ‘The Eras Tour’

La actual gira mundial de Taylor Swift, ‘The Eras Tour’, se ha convertido ya en el periplo musical más exitoso y lucrativo de la historia.

Aunque todavía queda mucho para que baje definitivamente el telón, ya que la artista se prepara ahora para desembarcar en Europa, sus espectáculos ya han superado con creces los 1.000 millones de dólares en recaudación.

El estreno en cines del documental de la gira, por su parte, ha generado hasta ahora ingresos superiores a los 260 millones de dólares en todo el mundo.

Por ello, no sorprende que la llegada a la plataforma Disney+ de una nueva versión de esa grabación profesional, que incluye metraje inédito, haya revolucionado a sus seguidores, así como aquellos que no han podido conseguir entradas para los conciertos o incluso para la proyección de la película en cines.

‘Taylor Swift: The Eras Tour’, aterrizó en Disney+ el pasado 14 de marzo, y solo en su primer fin de semana amasó 4,6 millones de visitas, lo que se traduce en 16,2 millones de horas de visionado teniendo en cuenta que el filme tiene una duración de tres horas y media.

Los datos ofrecidos por el portal The Wrap atestiguan, sin lugar a dudas, que la cinta de Taylor Swift se ha convertido en el contenido musical más rentable del servicio de streaming.

En cuestión de unos pocos días, ‘The Eras Tour’ ha superado con creces los números de ‘Happier Than Ever: A Love Letter to Los Angeles’, de la también exitosa Billie Eilish; ‘Farewell From Dodger Stadium’, el concierto de despedida de Elton John; el documental de Beyoncé ‘Black Is King’, el filme de los Beatles ‘Get Back’, y también ‘Folklore: The Long Pond Studio Sessions’, sobre el proceso creativo del disco ‘Folklore’ de la propia Taylor Swift.

El reinado de la diva de Nashville está más consolidado que nunca.

Por si acaso, la estrella tiene otro as en la manga para que sus fans no estén faltos de novedades y sorpresas. El nuevo disco de la cantante, ‘The Tortured Poets Department’, se publicará el próximo 19 de abril. Y de forma paralela, la artista sigue trabajando con discreción en la reedición de sus antiguos discos, de los cuales dos - ´Reputation´ y ‘Taylor Swift’- podrían llegar próximamente al mercado.