Nataly Umaña dejó a su esposo por Melfi, ahora el panameño la rechaza

El que traicionara a su esposo en “La Casa de los Famosos: Colombia” no le sirvió de mucho a Nataly Umaña. La actriz colombiana de 38 años de edad creía que el panameño Miguel Melfi, de 26 años, también daría todo por ella, pero él ya la mandó a la “friendzone”.

Umaña tenía 12 años de relación con el también actor Alejandro Estrada cuando entró al reality colombiano, y en pocas semanas ya estaba involucrándose con Melfi, a quien conoció en el programa.

Tras el ingreso de Alejandro, que visitó la casa para terminar con su esposa y darle libertad en su búsqueda de la felicidad que ella manifestó estar teniendo, las cosas entre Nataly y Melfi se fueron apagando poco a poco. “Me quiero centrar en mi espíritu de competidor y no hacerle daño a lo que tú tienes con ‘Alejo’ ni a mi familia”, comentó el cantante en charla con Umaña.

La actriz expresó su decepción y le agradeció irónicamente: “Gracias, me hiciste quedar como una estúpida”, dijo Nataly. “Yo te soy honesto, yo me disfruto mucho esto, a mí me encanta y me parece increíble, pero vuelvo y te repito, a mí me parece que no es el contexto y siento que llegamos a puntos en el que digo ´ok, yo no quiero estar en este modo de pareja´”, reiteró Melfi.

El también actor, modelo y cantante le recordó que había tomado la decisión de alejarse de ella porque lo único que hacía la situación era desenfocarlos de la competencia y permanecer encerrados en una burbuja: “Nosotros no vinimos aquí realmente a buscar pareja”, precisó.

Hay que recordar que, una vez la mamá del panameño, Annie de Melfi ingresó a la casa y le recordó a su hijo los valores que le inculcó, Miguel has estado más insistente en querer alejarse de Nataly.