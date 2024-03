Dan Schneider se disculpa tras denuncias de abuso infantil

El ex productor Dan Schneider, el hombre detrás de programas como Drake & Josh, iCarly, Victorious y The Amanda Show, dejó Nickelodeon en 2018. Durante el fin de semana, varios actores, personal y ex estrellas infantiles alegaron abuso, comportamiento inapropiado y un ambiente de trabajo tóxico mientras trabajaban con Schneider, así lo confesaron en el documental estrenado el fin de semana, Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV. En consecuencia, Dan Schneider se pronunció por medio de un vídeo de 20 minutos publicado en YouTube el martes, y calificó las denuncias expuestas en el documental como “difíciles” y “vergonzosos” de ver. “Al confrontar mis comportamientos pasados, algunos de los cuales me avergüenzo y otros de los cuales me arrepiento, ciertamente debo una gran disculpa a algunas personas”, dijo Schneider. En Quiet on the Set, la ex escritora de Amanda Show, Jenny Kilgen, afirmó que Schneider hizo comentarios sexuales e inapropiados en el set y que incluso llegó a pedirle un masaje. En su video de disculpa, Schneider expresó que estuvo “mal” de su parte y agregó: “Pido disculpas a cualquiera que alguna vez haya puesto en esa situación, e incluso adicionalmente, pido disculpas a las personas que caminaban por Video Village (su casa productora) o dondequiera que estuvieran”. “Sucedió, porque hubo muchas personas que lo presenciaron y que también se sintieron incómodas”.

Hace unas semanas el internet explotó con la afirmación del actor Drake Bell de que fue víctima de abuso sexual infantil por parte del ex empleado de Nickelodeon llamado Brian Peck. El actor, conocido por las exitosas series "The Amanda Show" y "Drake & Josh", hizo una mordaz confesión en el documental Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV, revelando el acoso que viven los jóvenes. No es la primera vez que Nickelodeon es acusado de ambiente tóxico y de abuso infantil, hace unos años actores famosos como Alexa Nicholas, Jennette McCurdy y otros alegaron que fueron maltratados por ciertos empleados del famoso canal televisivo. El documental Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV que fue producido por Investigation Discovery, ID, documenta las denuncias y comparte las declaraciones de algunas de las víctimas. Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV se estrenó en Estados Unidos el 17 de marzo en Discovery Channel y se transmite por Max.