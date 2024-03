Sheynnis Palacios: “No voy a ser la última centroamericana en ganar Miss Universo”

En su última actividad pública de su gira por Miami, Sheynnis Palacios auguró que no será “la última centroamericana” en ganar la corona de Miss Universo y envió un mensaje de aliento para las mujeres.

“Luchen por lo que quieren, no tengan miedo a un no, busquen y toquen la puerta por el sí, crean en su intuición porque cuando el deber llama es porque las cosas van a resultar. Mujeres y niñas, este título que cargo es por y para ustedes. Seré la primera nicaragüense y la primera centroamericana en ganar en competencia, pero juro por Dios que no voy a ser la última”, expuso la reina de belleza.