“El maistro y Sebas”: La familia hondureña que triunfa en TikTok

Gerardo Andino, Estefany Paz y el pequeño Héctor Sebastián forman parte de una de las familias hondureñas más queridas de las redes sociales: “El Maistro y Sebas”.

Una idea que nació en tiempos de pandemia pronto se convirtió en un exitoso proyecto que ahora cuenta con más de un millón de seguidores en TikTok, 373,000 en Facebook y un millón de suscriptores en YouTube.

Para ellos, este éxito arrollador les llegó de sorpresa, pues nunca imaginaron que sus videos iban a generar millones de reproducciones.

“Es una bendición de Dios, la vida nos ha cambiado exagerado. Nosotros comenzamos en el 2020, durante la pandemia, bueno ya tengo tiempos en esto, he hecho radio y televisión, pero no habíamos despegado, hasta que llegó Sebas, que fue quien nos impulsó. Él siempre me decía: ‘papi, yo quiero grabar con vos’, y yo no lo dejaba. Hasta que un día me decidí y grabamos algo y el video se fue para arriba con más de tres millones de reproducciones, y desde ahí comenzamos a grabar más contenido juntos”.

“Cada video que subíamos en TikTok tenían millones de reproducciones en esta plataforma, y luego empezamos a subir el mismo contenido en Facebook y YouTube, y eso fue una locura, en un mes ya teníamos miles de suscriptores en YouTube”, recuerda Gerardo Andino, el Maistro.