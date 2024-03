Dulce revela que tiene un tumor en el riñón y podría perder su órgano

Hace unos días la cantante Dulce inquietó a sus seguidores al comunicar la cancelación de su actuación programada para el 16 de marzo en el Teatro Metropólitan de la Ciudad de México , por culpa de un “problemas de salud”, del cual no reveló detalles hasta ahora.

“Tengo un problema en un riñón, tengo un... le llaman ‘tumor en un riñón’ y están haciendo los estudios pertinentes”, dijo la cantante.

Sobre cómo le diagnosticaron este tumor, afirmó: “Me empecé a sentir mal, un dolor horrible y fueron cuatro días de dolor. Dormida, no reaccionaba hasta que llegó una persona de mi familia, me checaron que tenía 39 de fiebre y me trajeron al hospital”, relató al programa de TV Azteca.

Dulce afirmó que lo peor que podría pasar es que pierda el órgano: “Es un riñón que lo más que puede pasar es que me quede sin un riñón, cosa que acepto, es la voluntad de Dios, pues todos nos enfermamos, ahora me tocó a mí”.