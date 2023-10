Taylor Swift lidera las nominaciones de los premios MTV europeos, con siete nominaciones, seguida de Olivia Rodrigo y SZA, con seis cada uno. Mientras que en el lado latino, Shakira, Karol G, Peso Pluma y Anitta optan a dos premios y artistas como Rosalía, Rauw Alejandro, Quevedo o Lola Índigo, a uno.

Unos premios que vuelven a coronar a la estadounidense Swift, que se enfrentará en las categorías principales -mejor artista, canción y vídeo- a sus compatriotas Olivia Rodrigo y SZA.

A cuatro estatuillas optan los italianos Maneskin (mejor actuación en directo, artista rock, grupo y artista italiano), el mismo número que las estadounidenses Miley Cyrus, Doja Cat y Nicki Minaj.

En el caso de las colombianas Shakira y Karol G, están nominadas tanto a mejor artista latino como a la mejor colaboración, por el tema “TQG”. Por su parte, el mexicano cantante de corridos Peso Pluma opta tanto a MTV a mejor artista revelación como a la categoría para artistas latinos, junto a la brasileña Anitta y el puertorriqueño Bad Bunny.

Además, está nominada a tres MTV EMA Selena Gómez, estadounidense de origen mexicano, a la mejor colaboración con Rema en el tema “Calm Down”, que también opta a mejor canción. La tercera nominación es en la categoría mejores fans.

REPRESENTACIÓN ESPAÑOLA

En lo que respecta a los españoles, las nominaciones se reducen a la categoría específica para España y a la candidatura de Rosalía en la de mejor artista latino.

La de mejor artista español la componen Abraham Mateo, Álvaro de Luna, Lola Indigo Quevedo y Samantha Hudson.

Un galardón que se conocerá en una gala que se celebrará el 5 de noviembre en París, que acogerá la entrega de los MTV EMA, unos premios anuales otorgados por la cadena de televisión, donde los televidentes escogen a sus ganadores, en unas votaciones por internet que se abren este miércoles y se cierran el 31 de octubre.

REGIONALES LATINAS.

Con una nominación aparecen muchos artistas latinoamericanos que son candidatos en las diversas categorías regionales. A mejor artista caribeño optan Rauw Alejandro, Myke Towers, Eladio Carrion, Mora y Young Miko, mientras que en la categoría de Latinoamérica central aparecen Sebastián Yatra, Manuel Turizo, Blessd, Feid y Manuel Turizo.

En la de Latinoamérica Norte, Danna Paola, Kenia Os, Kevin Kaarl, Siddhartha, Natanael Cano y Ryan Castro; en Latinoamérica Sur: Bizarrap, Duki, Fito Paez, Lali, Nicki Nicole, y en Brasil: Anavitoria, Kevin O Chris, Luisa Sonza, Manu Gavassi y Matue.

Otros apartados regionales incluyen nombres como los de Kylie Minogue (Australia), Shania Twain y Drake (Canadá) o Calvin Harris y Sam Smith (Reino Unido e Irlanda).

NUEVOS ARTISTAS

Asimismo, 26 nuevos artistas nominados por primera vez, entre ellos Jung Kook, Central Cee, FLO, Ice Spice y PinkPantheress, con tres nominaciones cada uno. Además de doble nominación para Asake, Coi Leray, Metro Boomin, NewJeans, Peso Pluma, Reneé Rapp y The Weeknd, quien ya se ha alzado con el premio a “Mejor Vídeo” en ediciones anteriores.

A estas novedades se une la recién estrenada categoría “Mejor Artista Afrobeat”, que cuenta entre sus nominados con Asake, Aya Nakamura, Ayra Starr, Burna Boy, Davido y Rema.