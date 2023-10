Los Ángeles Azules, orgullosos de “picar piedra” porque ha dado frutos

En una entrevista con EFE los hermanos Mejía recordaron las presentaciones en las que no les proporcionaban “ni un camerino” a ellos ni a sus compañeros de la música mexicana. “Sí pensamos que algún día podría pasar algo así, pero creo que es la lucha constante de todos los que nos dedicamos a la música del regional mexicano. Es picar piedra, y se logró”, expresó Elías “El Doc” Mejía Avante.

Sin estudio no hay música

La primera gran fusión de Los Ángeles Azules fue “Nunca es suficiente”, en 2019, con Natalia Lafourcade. “Hace unos años empezamos a hacer fusión por primera vez y yo creo que eso fue un gran empujón para la cumbia”, dijo Jorge Mejía Avante.

También significó un impulso para el resto del género, que logró competir con el reguetón gracias a las fusiones. De hecho, las canciones de regional mexicano que han irrumpido en las listas de música general en español, incluso a nivel mundial, son fusiones.

La más exitosa de todas, ”Ella baila sola”, de Eslabón Armado y Peso Pluma, es una mezcla de corrido y trap, o corrido tumbado. “Después, otros artistas comenzaron a hacer duetos con nosotros y eso fue lo grandioso de Los Ángeles Azules: empezamos a hacer música con duetos en cumbia y los demás siguieron ese camino”, agregó Jorge.

Originarios de Iztapalapa, en Ciudad de México, los hermanos Mejía Avante tuvieron un inicio humilde, inspirados por las melodías callejeras y los sonidos de los años 70. “Aprendan, porque aunque sea con comida les pagarán en las fiestas”, solía decirles su madre. La disciplina académica no fue descuidada. “Mi mamá, apoyada por mi papá, tenía una regla inflexible: ‘Si no estudian, no hay música’”, recordó Elías.

Así, entre cumbias y estudios, los hermanos se formaron profesionalmente en áreas que van de la medicina al derecho. Además de Elías (bajo eléctrico) y Jorge (acordeón, teclado y compositor), Los Ángeles Azules están integrados por Alfredo (teclado y acordeón), José (timbales), Cristina (guacharaca) y Guadalupe Mejía Avante (piano, guitarra, bajo y guache), así como por Héctor José Mejía Díaz (timbales y tambor).