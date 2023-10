Blac Chyna vende sus bolsos y zapatos para costear la batalla legal con su ex Tyga

La modelo de 35 años, que ha vuelto a utilizar su nombre de nacimiento Angela White, presentó el lunes su declaración de ingresos y gastos en el marco de la batalla legal que mantiene con su ex pareja Tyga por la custodia de su hijo King, de 10 años.

En los documentos obtenidos por la columna Page Six de The New York Post, Angela, que también tiene una hija de seis años, Dream, con su antiguo prometido Rob Kardashian, afirma que ha ganado más de 178.000 dólares con la venta de “ropa, bolsos y zapatos” para ‘llegar a fin de mes’.

“Esta ganancia ha complementado un poco la caída en picada de mis ventas comerciales”. Aunque ella no lo menciona directamente, la celebridad perdió una de sus fuentes de ingresos cuando decidió cerrar su cuenta en el servicio de contenido por suscripción OnlyFans. Lo hizo motivada por el cambio que ha experimentado en su estilo de vida, conectado directamente con el descubrimiento de su fe cristiana, que le ha llevado a dejar de consumir alcohol.

Ella ha aclarado ante el juez que la medida es solo temporal porque es muy consciente de que eventualmente se quedará sin artículos que vender.

Angela y Tyga están en pleno litigio por la custodia legal y física de su hijo. Ella sostiene que el rapero de ‘Rack City’ no está respetando el régimen de visitas, según el cual le corresponde pasar las 48 del fin de semana con el niño. También acusa a Tyga de no informarle acerca del colegio al que acude King y su historial médico. Además de exigir 125.000 dólares en honorarios legales y de contabilidad, Angela quiere que se establezca un horario de visitas claro que debe ser cumplido por Tyga.

Él, por su parte, insiste en que está pagando los gastos escolares y médicos de su hijo en solitario.