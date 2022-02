Este cambio en la configuración de su Facebook creó confusión entre sus seguidores y quienes la odian, por lo que los comentarios referentes a la ahora influencer no se hicieron esperar.

Mientras tanto, la beldad posteaba historias en Instagram junto a su mascota y arreglándose el cabello en una estética.

Khalifa saltó a la fama gracias a sus cintas para adultos que hicieron enojar a la organización terrorista ISIS; tiempo después la chica compartió que esa industria es abusiva y no recibía ganancias por su trabajo.

LEA: El cantante Jhay Cortez defiende su relación con Mia Khalifa: “Yo estoy feliz”

Esta no es la primera vez que circulan rumores sobre la muerte de Khalifa.

Según reseñó el medio The Sun, en 2020 trascendió un mensaje en Twitter que expresaba: “Impactante.... Mia Khalifa se suicidó. Descansa en paz”.

La actriz no se quedó callada y desmintió aquel rumor. “Por favor, no crean que no estoy al tanto de que cada uno de mis amigos aún no envió flores de condolencia. Los veo a todos, idiotas”, sentenció la influencer en aquel momento.