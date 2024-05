‘The Substance’, terror en Cannes con Demi Moore

CANNES. La película ‘The Substance’, de la realizadora Coralie Fargeat ha impactado a Cannes con su terror gore, con una espectacular Demi Moore, y con una crítica implacable de la obsesión con el cuerpo, con la juventud, con los procedimientos estéticos y con la mirada patriarcal y sexualizante que los promueve.

“Yo lo vi como un desafío en el mejor sentido, porque busco material que me saque de mi zona de confort y, si algo me asusta un poco, normalmente sé que hay una oportunidad ahí que, del otro lado, me hará una mejor persona y, con suerte, una mejor actriz”, explicó Moore sobre su papel, en una rueda de prensa en Cannes tras haber estrenado anoche la película en la alfombra roja del festival.