Antonio Banderas anuncia que volverá a trabajar en Broadway

En agosto, Antonio Banderas, uno de los actores españoles más internacionales, empezará los ensayos de otro musical, ‘Gipsy’, que se estrenará en octubre , y en el último trimestre de 2025 volverá a Broadway, en Nueva York, la meca de los musicales, según dijo sin especificar para qué.

De ‘Gipsy’, que dirigirá, avanz que le quiere “dar una vuelta a la obra, que se ha edulcorado mucho”, porque “cuando se ve el guion en seco, hay tela marinera”, y lo adaptará “en la medida que le dejen”.

El actor malagueño, que ha tenido papeles en películas como ‘Philadelphia’, ‘Four Rooms’, ‘Desperado’, ‘La casa de los Espíritus’, ‘Evita’, ‘La máscara del Zorro’, ‘Frida’, o ‘Indiana Jones and the Dial of Destiny’, debutó en 2003 en el teatro de Estados Unidos con Nine.