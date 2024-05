La hija del rapero Eminen ya tiene 28 años y acaba de casarse

Lo que no muchos saben es que Eminem también adoptó legalmente al bebé que su ex tuvo fruto de una relación esporádica y que obtuvo la custodia legal de su sobrina, Alaina, que es hija de la hermana gemela de Kimberly.

Eso sí, como buena estrella de la música que es, no se quitó las gafas de sol frente a las cámaras. Padre e hija también compartieron el primer baile oficial rodeado del resto de invitados, entre los que probablemente se encontraba Alaina, ya que están muy unidas y ella le pidió a su hermana que fuera su dama de honor en su enlace hace un año.

Hailie fue la musa en la sombra de su famoso padre, que siempre trató de proteger su intimidad mientras iba convirtiéndose en una de las mayores figuras del rap de la década de los 90. Muchos de los seguidores de Eminem creen que su única hija biológica apareció en el videoclip de la canción ‘When I’m Gone’, donde el músico hablaba de la dura factura que su carrera le estaba pasando a su vida familiar, pero en realidad se trataba de una actriz.

Pese a los esfuerzos de su padre por mantenerla al margen de su fama, Hailie se vio envuelta en la batalla entre sus padres.

De hecho, Eminem hizo que grabara a escondidas un verso para su canción ‘97 Bonnie and Clyde’, donde narra de un viaje que realizan juntos a la playa para deshacerse del cuerpo de Kimberly, a quien él ha asesinado y tiene escondida en el maletero del coche. Cuando su ex lo descubrió, no le hizo ninguna gracia y precipitó su enésima ruptura a las pocas semanas de que se hubieran reconciliado.

Hailie estudió psicología y se graduó con una nota media de 3,9 sobre 4, según explicaba orgulloso su padre en una entrevista de 2020, aunque ha redirigido su carrera para convertirse en influencer.