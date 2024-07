‘Shogun’ y ‘The Bear’ aspiran a liderar las nominaciones de los Emmy

La serie que sigue la historia de Carmen Berzatto, una joven promesa de la alta cocina que se muda a Chicago para reflotar un restaurante de sándwiches familiar, podría sobre todo destacar con las nominaciones de sus protagonistas y ya ganadores al Emmy, Jeremy Allen White, a mejor actor de comedia, y Ayo Edebiri, en el mismo apartado femenino.

Junto a Allen White se esperan nombres como Larry David (‘Curb your Enthusiasm’) o Martin Short y Steve Martin (‘Only Murders in the Building’), mientras que Edebiri podría enfrentarse a Jean Smart (‘Hacks’), Quinta Brunson (‘Abbott Elementary’) o Selena Gomez (‘Only Murders in the Building’) de recibir una nominación a mejor actriz de comedia.

‘The Bear’ también podría acaparar las categorías de actor y actriz de reparto de comedia gracias al trabajo de Oliver Platt, Lionel Boyce y Matty Matheson, Abby Elliott o Liza Colón-Zayas, y parte como una de las favoritas a mejor serie de comedia.

No obstante, no se esperan grandes sorpresas: los expertos apuntan a que la serie de FX podría enfrentarse a la categoría de mejor serie de comedia con anteriores candidatos como ‘Hacks’ (HBO Max), ‘Abbott Elementary’ (ABC), ‘Only Murders in the Building’ (Hulu), o ‘Curb Your Enthusiasm’ (HBO Max).

El resto de títulos con posibilidades en este apartado son ‘The Gentlemen’ (Netflix), ‘Palm Royale’ (Apple TV+), y ‘Loot’ (Apple TV+), entre otros.