Armie Hammer cree que habría muerto de no haber sido vetado.

El actor, de 37 años, fue acusado de conducta sexual inapropiada, incluida una violación en 2021 -aunque no se presentaron cargos tras una investigación de dos años por parte del Departamento de Policía de Los Ángeles-, así como afirmaciones de fantasías caníbales.

Hammer negó todas las acusaciones e insistió en que enfrentarse a “la muerte de su carrera” le salvó la vida, al tiempo que reconoció su “comportamiento”, que incluía engañar a su mujer y utilizar a “gente para sentirse mejor”.

Durante una plática con Bill Maher en el podcast ‘Club Random’, él indicó: “Mi vida habría seguido exactamente como estaba. Y sé que eso, en última instancia, solo llevaría a un sitio, y es la muerte”.

Y añadió: “Experimenté una muerte de ego, una muerte de carrera, una muerte financiera, todas esas cosas, ¿verdad? Tienes que morir. Y una vez que mueres, puedes renacer”.

El protagonista de ‘Call Me By Your Name’ insistió en que haber sido vetado ha sido “increíblemente liberador” porque ya no está “preocupado por cómo es percibido”.

Y añadió: “Una vez que todo el mundo decide que te odia, dices: ‘Oh, bueno, entonces no necesito nada de ustedes de todos modos. Supongo que debía aprender a contentarme a mí mismo’. Y entonces haces eso, y te sientes increíble”.

Hammer admitió que era “insensible y desconsiderado” con otras personas -incluida la infidelidad a su ahora exmujer Elizabeth Chambers, de la que se separó en 2020 tras más de ocho años de matrimonio-, pero ha negado en repetidas ocasiones las acusaciones en su contra.

Dijo: “Utilicé a la gente para sentirme mejor. Fui insensible y desconsiderado con la gente y sus emociones y su bienestar. Quería lo que quería y conseguiría a cualquier precio, aunque fuera a costa de las emociones de otra persona. Y eso es un comportamiento de mier**”.