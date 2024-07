En Hollywood lamentan la muerte de la actriz Shannen Doherty

Brian Austin Green no sabe cómo “procesar” la muerte de Shannen Doherty.

El actor, de 50 años, protagonizó junto a Shannen - que murió este fin de semana a la edad de 53 años después de una larga batalla contra el cáncer - la exitosa serie ‘Beverly Hills 90210’ a lo largo de la década de 1990 y rindió homenaje a su ex co-estrella por apoyarlo a lo largo de los años.

A través de una publicación en su cuenta de Instagram, el actor indicó: “Shan. Mi hermana... Me amaste a pesar de todo. Fuiste una gran parte de mi comprensión del amor. Te extrañaré más de lo que sé procesar en este momento. Gracias por el regalo que fuiste”.

Otra estrella de la exitosa serie que rindió homenaje a Shannen fue la actriz Carol Potter, quien señaló que estaba “conmocionada y triste” por el fallecimiento de su hija en pantalla.

Escribió: “Conmocionada y triste por la noticia de la muerte de Shannen Doherty. ¡Qué viaje ha hecho! Se ha ido demasiado pronto. En todo momento se mantuvo fiel a sí misma y nos dio un ejemplo de valentía y perseverancia al enfrentarse a su propia muerte. Que descanse en paz”.

Por su parte, Jason Priestley, que interpretó a Brandon, el hermano gemelo de Shannen en la serie, recordó a la actriz como “una fuerza de la naturaleza” y envió sus condolencias a sus seres queridos.

El actor señaló: “Conmocionado y triste al enterarme del fallecimiento de mi amiga Shannen. Era una fuerza de la naturaleza y la extrañaré. Envío amor y luz a su familia en estos momentos oscuros”.

La estrella se sometió a una operación a finales del año pasado para extirparle un tumor cerebral al que había bautizado con el nombre de Bob, y en aquel momento dijo que trabajaba incansablemente para recuperar sus habilidades motoras y se declaró “una persona que no se rinde”.

Durante un episodio del podcast ‘Let’s Be Clear with Shannen Doherty’ (Seamos claros con Shannen Doherty) dijo que su vida aún no había terminado.

Así lo afirmó: “No he terminado de vivir. No he terminado de amar. No he terminado de crear. No he terminado con la esperanza de cambiar las cosas para mejorar. No he terminado”.