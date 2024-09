‘Shogun’, favorita en unos Emmy donde ‘The Bear’ busca el triunfo

Al aluvión de premios que se prevé para ‘Shogun’, que lidera la lista total con 25 nominaciones, le sigue ‘The Bear’, otra de las grandes apuestas de FX, que buscará afianzar su reinado en la categoría de comedia con sus 23 nominaciones, el doble que en la pasada edición.

La historia del chef Carmen Berzatto, una joven promesa de la alta cocina que se muda a Chicago para reflotar un restaurante de sándwiches familiar tiene ya en el bolsillo siete premios logrados en la gala del pasado domingo, incluido el de mejor actriz invitada para Jamie Lee Curtis, en lo que supuso su primer Emmy, y perseguirá otros siete más.

Junto a las ya galardonadas ‘Abbott Elementary’, ‘Only Murders in the Building’, ‘Curb Your Enthusiasm’ y otras como ‘Hacks’, ‘Palm Royale’, ‘Reservation Dogs’ y ‘What We Do In The Shadows’, la serie protagonizada por Jeremy Allen White competirá por revalidar el título a mejor serie de comedia que ganó el año pasado.

El premio a la mejor miniserie promete ser el más reñido de esta edición, con ‘Ripley’, ‘Baby Reindeer’, ‘Fargo, ‘True Detective: Night Country’ y ‘Lessons in Chemistry’ en una pugna que no da nada por sentado.