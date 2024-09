Selena Gòmez ha aprendido a no abrumarse por las redes sociales

Selena Gómez ha aprendido a no abrumarse por las redes sociales.

La cantante y actriz de 32 años tiene la costumbre de contar a sus cientos de millones de seguidores en línea que dejará de publicar cosas, solo para volver a hacerlo alrededor de un día después.

Ahora ha explicado a Vanity Fair su nueva política de interrupción de las redes sociales: “He aprendido a no decir eso nunca más”.

Selena Gòmez añadió que se tomó un tiempo fuera de las redes, mismo que disfrutó mucho: “Me encantó. Hice ejercicio. Me cuidé. Es la primera vez que me tomo un descanso. Así que me siento bien”.

La estrella también señaló que quiere mantener desconectada su relación de un año con el productor musical, Benny Blanco, añadiendo: “Siempre nos aseguramos de proteger lo que tenemos, pero no hay reglas. Quiero que sea él mismo siempre. Quiero ser yo misma siempre”.

Además, la actriz dejó entrever que, si Benny y ella se casaran, no seguiría la tradición de quitarse el apellido. Dijo: “No voy a cambiar mi nombre pase lo que pase. Soy Selena Gómez. Eso es todo”.

En febrero de 2023, Selena se convirtió en la mujer más seguida en Instagram tras superar a Kylie Jenner.

La estrella indicó previamente que tomó un descanso de cuatro años de las redes sociales al permitir que su equipo manejara sus cuentas.

Así lo dijo a ‘Good Morning America’: “Ha cambiado mi vida por completo. Soy más feliz, estoy más presente, conecto más con la gente. Entiendo lo poderoso que es Internet, y en muchos sentidos ha hecho lo mejor para el mundo”.