Margot Robbie se convierte en la nueva imagen de Chanel No.5

Margot Robbie ha sido nombrada la nueva imagen de Chanel No.5.

La actriz de ‘Barbie’, embajadora de Chanel desde 2018, ha seguido los pasos de Nicole Kidman, Marilyn Monroe y la propia Chanel al frente de la icónica fragancia.

Así lo dijo a WWD: “Siempre he conocido Chanel No.5... Es un icono y una marca icónica. Es algo que siempre se asocia con el lujo más absoluto. Al menos es lo que siempre he sentido por Chanel. Ahora que estoy en la familia Chanel, lo asocio con recuerdos más personales y cosas que he llegado a hacer”.

LEA: Alejandra Rubio deslumbra con vestido inspirado en “la paz que Honduras necesita”

La fragancia original, Parfum, se creó en 1921, seguida de Eau de Toilette tres años después, Eau de Parfum en 1986, Eau Premiere en 2008 y L’Eau ocho años más tarde.