Sharon Stone se siente discriminada en Hollywood por su edad

Sharon Stone cree que se le está privando de una carrera como actriz debido a la discriminación por edad en el mundo del cine.

La actriz de ‘Bajos Instintos’, de 66 años, que estuvo a punto de morir de una hemorragia cerebral en 2001, añadió que los papeles que le han ofrecido se han limitado a personajes secundarios cliché a medida que envejece.

Según declaró a The Times: “A la gente le gustaría decir: ‘Eres demasiado vieja o no puedes hacer esto o aquello’. Es un poco difícil ponerme en el papel de abuela. Sería más fácil hacer de abogada, juez o policía, así que no saben muy bien qué hacer con alguien como yo. Aún no he recuperado mi carrera como actriz. Me gustaría mucho volver a trabajar como actriz, no solo en un papel débil, secundario, de mier**. Me gustaría tener realmente los papeles que me he ganado y que puedo hacer. Me gustaría recuperar mi verdadera carrera. Me gustaría recuperar mi vida”.

Sharon Stone sufrió hace más de 20 años una hemorragia cerebral de nueve días. Vivía en San Francisco con su entonces marido Phil Bronstein, de 73 años, y su hijo adoptivo Roan Joseph Bronstein, de 23, cuando le sobrevino la enfermedad.

Los médicos le dieron un 1% de posibilidades de sobrevivir, a lo que ella afirmó: “Me di cuenta de que la cosa iba en serio cuando caí al suelo y no podía levantarme. Pensé: ‘Estoy sufriendo un derrame cerebral’”.

Y añadió sobre cómo este incidente paralizó su carrera: “No había forma de que pudiera seguir actuando. No podía caminar. No podía hablar. No podía leer... cuando tomaba algo, no tenía percepción de la profundidad. Era un completo caos psicológico”.

Las secuelas de la enfermedad de Sharon incluyeron el fin de su matrimonio con Phil, tras lo cual la pareja entró en una amarga batalla por la custodia, que la actriz perdió.

Phil obtuvo la custodia principal, y Sharon recibe visitas de su hijo todos los meses.

A pesar del tiempo transcurrido, la actriz no se ha recuperado de la enfermedad ni del trauma familiar: “Tardé siete años en recuperarme y perdí la custodia de mi hijo. Perdí mi carrera y perdí 15 millones de dólares, hasta el último céntimo que tenía, en manutención y costas judiciales, así que no pude recuperarme ni renacer. Me gustaría recuperar mi vida. No me recuperé y no es una historia maravillosa. Sería genial si lo fuera, pero no lo es. Sobreviví”.