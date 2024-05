Elton John se resiste a la jubilación y lanzará su nuevo disco ‘muy pronto’

Elton John, de 77 años, ya avisó en su momento que su anunciada retirada de los escenarios no implicaba una jubilación definitiva del mundo de la música.

Lo cierto es que, en medio de su extensa y ya finalizada gira mundial ‘Farewell Yellow Brick Road’, el incombustible artista recordaba a su público que seguiría ofreciendo conciertos puntuales, siempre que no le obligaran a permanecer demasiado tiempo lejos de sus hijos, Zachary y Elijah, fruto de su matrimonio con David Furnish.

También dijo el intérprete que su producción artística no cesaría en la década que estaba por venir. Y ha cumplido su palabra: en 2022 lanzó junto a la también británica Dua Lipa una versión electrónica de su éxito ‘Cold Heart’, e incluso consiguió reclutar a la princesa del pop, Britney Spears, para un bailable tema titulado ‘Hold Me Closer’. Pero Elton no pretende vivir de sus éxitos pasados, como ha revelado ahora uno de sus más estrechos colaboradores.

El letrista y escritor Bernie Taupin ha confirmado lo que se venía rumoreando desde hace semanas, que Elton llevaba una larga temporada trabajando en un “proyecto secreto” que, en realidad, se trata de un flamante nuevo trabajo discográfico, el número 32 de su larga carrera. “Elton y yo tenemos un álbum que saldrá muy pronto, pero no puedo decir nada porque he recibido órdenes estrictas de guardar silencio”, ha comentado a su paso por el evento ‘The Other Songs Live’, según informa The Sun.

Lo cierto es que Taupin ha sido muy obediente y no ha entrado en el fondo de la cuestión, aunque ha subrayado que las nuevas composiciones del astro de la música “sorprenderán y emocionarán” a sus fans de toda la vida y, con suerte, también a las nuevas generaciones. Al parecer, en solo “unas semanas” el mundo saldrá de dudas.

En la década pasada, Elton John encadenó numerosos problemas de salud que finalmente le han obligado a bajar el ritmo.

Uno de sus contratiempos más destacables ocurrió en el año 2013, cuando tuvo que suspender una gira por Europa debido a una apendicitis, cuyos síntomas soportó estoicamente durante diez conciertos. “Era una bomba de relojería. Imagino que podría haber muerto en cualquier momento”, contaba a la BBC.