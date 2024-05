Kelly Osbourne: ‘Era demasiado gorda para la televisión’

Kelly Osbourne, hija del legendario roquero Ozzy Osbourne y conocida por haber protagonizado, junto a toda su familia, uno de los ‘realities’ más populares de la década de los 2000, ha aprovechado el último episodio del podcast familiar, ‘The Osbournes’, para reflexionar sobre los orígenes de su conflictiva relación con su propio cuerpo.

En los últimos años, la actriz se ha sometido a diversas intervenciones, como la inserción de un balón gástrico en 2020, para adelgazar y evitar fuertes oscilaciones en su peso.

Los cambios radicales en la fisionomía de Kelly Osbourne, de 39 años de edad, han sido una constante en sus 20 años de trayectoria pública.

La artista, quien ciertamente luce ahora más delgada que nunca, no ha ocultado que la obsesión que acabó desarrollando por ello se debe, entre otros factores, a las presiones que ha recibido toda su vida en el marco de una industria del entretenimiento implacable en ese sentido.

“Cuando era una niña, me llevaron al despacho del jefe de la agencia (de talentos), que estaba metiendo pelotas de golf dentro de un vaso. Y me dio todo un discurso diciendo que era demasiado gorda para la televisión y que necesitaba perder peso. Y que si adelgazaba, luciría mucho mejor”, ha recordado en una charla que comparte con su hermano Jack y su madre Sharon Osbourne, una mujer a la que en el pasado no le temblaba el pulso a la hora de recurrir al bisturí y quien recientemente reconocía haber tomado Ozempic para adelgazar.