$!Expertos piden alejar a los niños de los aparatos móviles

SAN PEDRO SULA El problema ya se conoce, y la solución está más al alcance de lo que imaginamos. Devolver a los niños el gusto por jugar, por correr, por ensuciarse, por explorar, por respirar aire puro los alejará, incluso sin pelear, de la adicción a los dispositivos móviles y les ayudará a tener cuerpo y mentes sanas. Esa es la conclusión a la que han llegado a lo largo de esta serie de investigación de LA PRENSA Premium todos los expertos, sin excepción, consultados para visibilizar uno de los problemas que más están afectando el desarrollo mental y social de niños y adolescentes en Honduras. La psicóloga Rosalina Welchez de Carita Feliz dice que no es necesario comprar juguetes costosos para estimular y entretener a los niños. Cosas tan básicas que hay en casa como la crema de afeitar, la harina de maíz o la maicena se pueden usar para darles experiencias sensoriales y desarrollarles el área cognitiva y hasta la carga de nuevo vocabulario a los niños. Esas actividades no solo estimularán al pequeño sino que le ayudarán a estrechar los lazos afectivos entre padres y dar tiempo de calidad, muy lejos de los dispositivos móviles. “Al tener un tiempo de calidad con los hijos vamos a ver niños felices. Son contados los papás que no les dan tablet o teléfono a los niños, raros y contados; y algunos dicen que no les dan, pero en el camino vamos viendo que no es verdad, que esos niños con alguna situación emocional, han tenido acceso a un aparato electrónico”.

En tanto, Flor Rivera, directora del centro de aprendizaje y desarrollo integral inclusivo Berakah, señaló que las diferencias que hay entre los trastornos de neurodesarrollo o síndromes de orden congénito o si el padecimiento del niño se debe de un problema emocional solo las pueden determinar el neurólogo y los psicólogos. “Esto es una cadena, debemos ver en qué condiciones están los padres o los cuidadores para entender lo que al niño le pasa. Eso en el plano emocional. Otra cosa es cuando el niño ya nace con una condición del neurodesarrollo, como el trastorno del espectro autista, déficit atencional, los trastornos del lenguaje, que son muchos”. Rivera aconseja acudir en primera instancia donde un psicólogo y ellos, si ven síntomas asociados, los remiten donde el neurólogo, ya que se han mapeado las señales de alerta. Aunque reconoce que los niños no deberían tener problemas psicológicos, los están padeciendo y mucho, como consecuencia de la pandemia, los huracanes y problemas incluso en el hogar que les impidió relacionarse con otros niños. Estos problemas derivaron en otros, como la emigración, la desintegración familiar. “Son tantos casos que podemos ver, son muchas situaciones que están afectando ahorita. Ya se sabía que esto iba a venir, pero en todas las escuelas, hasta las regulares hay un caos tremendo entre los estudiantes. Este año fue un reto para los docentes porque los niños venían bajos en su aprendizaje, volvieron acostumbrados a estar en tablet, con teléfonos. Entonces, devolverlos a la normalidad es lo que supuesto retos grandes”, señaló Rivera. Rivera señala que si bien desde el inicio de la pandemia han pasado cuatro años, y ya días se vienen detectando situaciones conductuales en los niños y jóvenes aún estamos a tiempo de tomar cartas en el asunto para evitar que los menores empeoren. “Creo que todos los docentes este año estamos luchando con eso y la mayoría estamos buscando soluciones: qué podemos hacer con estos estudiantes, adonde los podemos enviar, qué vamos a hacer papás, qué está pasando en casa. Buscamos ayuda, sobre todo en instituciones públicas y privadas de San Pedro Sula para ayudar a estos niños. Ahora contamos con la neuróloga del Hospital Leonardo Martínez”, cita. Sobre la apertura de espacios educativos inclusivos para niños con problemas de salud mental y del neurodesarollo, Rivera habló del papel que tiene Berakah en la sociedad sampedrana.

Sépalo > El Centro de Aprendizaje y Estimulación Berakah se localiza en barrio Barandillas. Puede llamar al 2503-1197 y 9818-2273.

“Estamos sirviendo de lunes a viernes. La atención es para todos los niños desde dos años hasta 12 años y estamos abiertos atender a menores con padecimientos o problemas emocionales, trastornos de conducta y también trastornos de neurodesarrollo. Cada niño que viene primero es evaluado por la psicóloga o educadora especial. Atendemos por grupos y de forma individual”. Berakah también es centro educativo inclusivo en el área de preescolar y de básica de primero a sexto grado.

" La misma realidad regional de países como Honduras y Guatemala evidencian a una sociedad muy golpeada, personas que incluso han perdido la fe, no solo en las demás personas sino que hasta en ellos mismos. Entonces, ya no hay respeto, ya no hay credibilidad por sus autoridades o por instituciones. Propone enseñar a los niños a ser felices "

¿Qué significa inclusiva? le consultamos. Señaló que la educación inclusiva es darle la bienvenida a todos los niños que presentan estos retos y que no puedan estar en escuelas privadas porque muchas están cobrando costos adicionales por “maestras sombra” y muchos niños necesitan otro tipo de adecuaciones, y quizá las escuelas no cuentan con el personal capacitado para recibir a los niños con trastorno de desarrollo. “Tomamos a bien abrir y dar la oportunidad y va a hacer valer el derecho de educación a esos niños con autismo, con TDAH, niños con parálisis cerebral, donde vienen a recibir sus clases aquí de lunes a viernes y han aprendido muy bien”, finalizó. El centro de aprendizaje y estimulación temprana Berakah se localiza en barrio Barandillas. Los números de atención al público son 2503-1179 y 9818-2273.

Desde la neurociencia y el aprendizaje, el profesor Guillermo Antulio Zúñiga Diéguez, doctor en Filosofía con 40 años de experiencia en docencia en la Universidad de San Carlos en Guatemala, sugiere ayudar a los jóvenes a crecer con visión. “Como padres tenemos una enorme responsabilidad. Ahí empieza todo. Cuando vas a impactar, a influir en la vida de tus hijos, cuando les dedicas tiempo, cuando ellos sienten ese acompañamiento, no solo van a ser generaciones de jóvenes alentados, sino, con visión”.

Mezcla de trastornos

Por otra parte, la psicóloga de Berakah, Ruth Flores señaló que condiciones del neurodesarrollo y las conductuales, muchas veces van de la mano. Por ejemplo, hay niños con autismo, pero también tienen una parte de hiperactividad, o tienen una parte de déficit o una parte conductual. “Ahora se trabaja todo en conjunto, pero se parte del diagnóstico del neurólogo. Muchos problemas conductuales parten del uso de aparatos”. Señala que en lo que respecta al neurodesarrollo, esos niños normalmente se diagnostican desde que son pequeños, es decir, cuando tienen desde año y medio a dos años. “Podemos encontrar autismo y dificultades en la parte del lenguaje y la conductual. Éste último, anteriormente se diagnosticaba ya en la adolescencia, pero se está viendo que como ha aumentado el autismo, otros trastornos del neurodesarrollo, van de la mano”. Ya es normal, por ejemplo, que hayan niños con autismo, y con una parte de hiperactividad o tienen una parte de déficit o una parte conductual.

" Hay niños de 10 a 18 años, que tienen 2, 3, 4, 5 intentos suicidas”. Considera que “lo que la boca no expresa, el cuerpo lo termina sacando. Por eso es que ahora vemos adultos con una gran cantidad de enfermedades físicas, como la hipertensión, diabetes, problemas cardíacos, accidentes cerebrovasculares. Han venido guardando montón de conflictos emocionales. "