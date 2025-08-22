¡Cine gratis! Película de Dragon Ball Z se proyectará en SPS

San Pedro Sula, Cortés.

Los fanáticos del anime se preparan para una jornada especial con la llegada del tan esperado “Dragon Ball Z Day”.

Este sábado 23 de agosto, Anime World Convention proyectará en Metrocinemas, San Pedro Sula, la película Dragon Ball Super: Broly en una función que promete reunir a cientos de seguidores.

La proyección forma parte de un evento dedicado al universo de Dragon Ball, que incluirá dinámicas, concursos de cosplay y otras sorpresas para los asistentes.