¡Cine gratis! Película de Dragon Ball Z se proyectará en SPS

Los fanáticos del anime se preparan para una jornada especial con la llegada del tan esperado “Dragon Ball Z Day”.
Este sábado 23 de agosto, Anime World Convention proyectará en Metrocinemas, San Pedro Sula, la película Dragon Ball Super: Broly en una función que promete reunir a cientos de seguidores.
La proyección forma parte de un evento dedicado al universo de Dragon Ball, que incluirá dinámicas, concursos de cosplay y otras sorpresas para los asistentes.
Anime World Convention informó que la entrada será totalmente gratis en Metrocinemas, a partir de las 3:00 de la tarde.
Muchos fans disfrutarán nuevamente, o por primera vez en cines, de uno de los filmes más aclamados de la franquicia.
Las entradas ya están disponibles, y se recomienda adquirirlas con anticipación debido a la alta demanda.
"Reavivaremos una de las mejores películas de la saga", expresó el comunicado de Anime World Convention.
Asimismo, motivaron a los sampedranos a llevar a sus familiares y amigos para ser parte del gran esperado “Dragon Ball Z Day".