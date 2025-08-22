  1. Inicio
  2. · Espectáculos

¡Cine gratis! Película de Dragon Ball Z se proyectará en SPS

La entrada al cine será totalmente gratis, a partir de las 3:00 de la tarde.

¡Cine gratis! Película de Dragon Ball Z se proyectará en SPS

Anime World Convention proyectará la película en Metrocinemas, San Pedro Sula.

 Foto: cortesía
San Pedro Sula, Cortés.

Los fanáticos del anime se preparan para una jornada especial con la llegada del tan esperado “Dragon Ball Z Day”.

Este sábado 23 de agosto, Anime World Convention proyectará en Metrocinemas, San Pedro Sula, la película Dragon Ball Super: Broly en una función que promete reunir a cientos de seguidores.

La proyección forma parte de un evento dedicado al universo de Dragon Ball, que incluirá dinámicas, concursos de cosplay y otras sorpresas para los asistentes.

Metrocinemas, San Pedro Sula.

Metrocinemas, San Pedro Sula.

 (Foto: redes sociales)

Anime World Convention informó que la entrada será totalmente gratis en Metrocinemas, a partir de las 3:00 de la tarde.

Muchos fans disfrutarán nuevamente, o por primera vez en cines, de uno de los filmes más aclamados de la franquicia.

Las entradas ya están disponibles, y se recomienda adquirirlas con anticipación debido a la alta demanda.

"Reavivaremos una de las mejores películas de la saga", expresó el comunicado de Anime World Convention.

Asimismo, motivaron a los sampedranos a llevar a sus familiares y amigos para ser parte del gran esperado “Dragon Ball Z Day".

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias