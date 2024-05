El salsero Willie Rosario celebra sus 100 años de vida “feliz” de seguir en la música

“No me gusta celebrar tal cosa, pero tengo que aceptarlo. Nunca he sido amante de mucha fiesta, pero estaré tranquilo en mi casa con mis hijas y mis nietos”, adelantó el percusionista y director de orquesta, que tiene cuatro hijos -tres féminas y un varón-, seis nietos y un bisnieto.

“Yo siempre he sido una persona sana, pero no es cuestión de si soy sano y llegar a esta edad por ser sano, pero soy sano porque es la voluntad de Dios”, indicó el fiel creyente.

“Hacer música me hace feliz, porque cuando subo a la tarima, pues trato de complacer al público. No estoy pensando en que me voy a tanto dinero, nunca he pensado en esa forma; voy a la tarima a tocar”, sostuvo el legendario timbalero.

Fue en Nueva York donde decidió formarse como músico de la mano de su compadre Willie Rodríguez, para luego integrarse en la orquesta de Johnny Seguí.

A su regreso a Puerto Rico, Rosario se quedó con la orquesta, que en 1987 se convirtió en la primera agrupación de salsa en ser nominada a un Grammy anglosajón al Mejor Álbum Tropical por su disco ‘Nueva Cosecha’.

La incorporación del saxofón barítono a su propuesta fue lo que llevó a Rosario a triunfar con éxitos como ‘De Barrio Obrero a la 15’, ‘La cuesta de la fama’, ‘Lluvia’ y ‘El callejero’.