Salma Hayek presume especial regalo de parte de Shakira

Shakira se prepara para el inicio de su gira “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour” el 2 de noviembre en la Acrisure Arena de Thousand Palms (California), mientras tanto, afronta una serie de cuestionamientos en redes sociales debido a una posible rivalidad con Karol G, quien viene de cerrar su gira “Mañana será bonito Tour” con cuatro fechas históricas en el estadio Santiago Bernabéu.

Aunque ninguna de las dos artistas ha desmentido esto, no faltaron quienes acusaron a la barranquillera de desestimar su colaboración en TQG con la Bichota, en vista de que elogió especialmente la que protagonizó con Cardi B en Puntería. Pese a ello, los elogios siguen apareciendo, y uno en particular llamó la atención debido a que provino de Salma Hayek.

La actriz mexicana, que esta semana estuvo en París participando como uno de los relevos de la antorcha olímpica en la inauguración de los Juegos Olímpicos, le dedicó un mensaje a la barranquillera en su cuenta de Instagram, a la par que presumía un regalo que recibió de parte de la cantante.

La actriz, conocida por sus papeles en largometrajes como From Dusk till Dawn, Once Upon a Time in Mexico, Frida, Eternals o House of Gucci, publicó dos fotografías en las que llevaba en sus manos Las mujeres ya no lloran en versión vinilo, acompañada de una dedicatoria de la cantante expresamente para la actriz.

“Para Salma, con cariño y admiración”, escribió Shakira con su puño y letra, acompañado de su autógrafo.

Salma, en la descripción de la publicación, agradeció el gesto escribiendo “Music for the weekend. Shakira! Shakira! Vivan las latinas”.

Las reacciones de seguidores y otras celebridades fueron abundantes, pero la que más destacó fue la de la propia Shakira, que publicó un emoticón de beso en la sección de comentarios.

No es la primera vez que ambas celebridades interactúan entre sí en 2024. A comienzos de año, con motivo del cumpleaños 47 de la colombiana, Salma compartió un video en su cuenta de Instagram en el que bailaba al ritmo de Waka Waka, el tema que la colombiana interpretó y fue elegido como canción oficial del Mundial de Sudáfrica 2010.

Dicha publicación vino acompañada de un mensaje de felicitación para la cantante. “Feliz cumpleaños, Reina Shakira, eres una diosa de la música. Gracias por tu música”, escribió, sumando una particular advertencia a sus seguidores. “Aviso: Si no tienes sangre latina o árabe, no intentes esto en casa”.

En respuesta, la colombiana se reportó en los comentarios agradeciendo el gesto y resaltando igualmente su impacto en el reconocimiento de la comunidad latina en Estados Unidos. “Salma you are amazing. Orgullo latino!!! Te queremos”, respondió.