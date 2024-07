¿Celoso?: Novio de Danna reacciona a los besos que la cantante se da con sus bailarinas

Además, el cantante se mostró abierto a la idea de expresarse sin inhibiciones durante sus propios conciertos: “Somos muy... somos artistas... ¿un beso de tres?, pues no estaría mal... creo que depende de cada quien, el escenario es un espacio donde el artista es libre, es ese espacio donde por fin puedes llegar a soltarte y ser quién eres”.

También, el artista fue cuestionado sobre si es un hombre celoso en su relación con Danna, y si bien aseguró no serlo, consideró que los celos no son malos, siempre y cuando no caigan en lo tóxico.

“No, no soy celoso, pero creo que no es parte de mi personalidad, o sea, al final nunca me he considerado una persona que siente celos, y obviamente lo normal, claro que hay que ser celoso con la pareja, a lo sano”, aseveró.

En octubre del 2023, Danna y Alex Hoyer celebraron su tercer aniversario de novios, en ese entonces, la pareja se dedicó románticos mensajes en las redes sociales.

“El aniversario. Te amo infinito”, escribió la cantante en su cuenta oficial de Instagram al compartir una sentimental foto junto a su novio.

Por su parte, Hoyer expresó: “Te amo, Danna. Cumplir sueños a tu lado, vivir cantando, verte brillar y disfrutar en el escenario me llena el alma, soy tu fan número uno”.

Fuente: Telemundo