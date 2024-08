Sabrina Carpenter dice que ya no se enamora como antes

Cuando la presentadora Amelia Dimoldenberg le preguntó en ‘Chicken Shop Date’ si “le resulta fácil enamorarse” , la estrella respondió: “ Qué buena pregunta para planteármela. Cuando era más joven, me enamoraba muy fácilmente. Ahora, me enamoro más -no quiero que suene triste-, pero me enamoro con algo más de conocimiento ”.

Su último álbum, ‘Short n’ Sweet’, trata precisamente sobre los breves romances que le “afectaron más”, pero la estrella ha insistido en que no es la misma persona que era cuando escribió las canciones.

Así lo dijo a Zane Lowe en Apple Music 1:

“Lo llamé ‘Short n’ Sweet’ por varias razones. No es porque tenga problemas de verticalidad. Fue porque pensé en algunas de estas relaciones y en cómo algunas de ellas fueron las más cortas que he tenido y las que más me afectaron. Pienso en la forma en que respondo a las situaciones, y a veces es muy agradable y a veces no lo es tanto. Y de nuevo, lo de los álbumes, los proyectos, escribir canciones, todo son momentos. Así que es más difícil para otras personas entender que cuando están escuchando algo que les va a llevar quizás muchos años, con suerte pocos años, es que yo no soy la misma persona que era cuando escribí eso”.

